I carabinieri di Verona in via Carmelitani Scalzi

Carabinieri a Verona: sorpreso un uomo su una bici rubata e una 24enne vìola i domiciliari

Per il primo è scattata la denuncia per ricettazione e porto abusivo di oggetti atto allo scasso, mentre la seconda, che è stata trovata anche in possesso di droga, è stata condotto nel carcere di Montorio