Controlli dei carabinieri: a Caldiero l'intervento per un'occupazione abusiva

La Compagnia Carabinieri di San Bonifacio, nell’ambito di servizi disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Verona, sta svolgendo in questi giorni con le pattuglie del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle stazioni territorialmente competenti, diversi controlli serrati del territorio in particolare nelle fasce orarie ritenute più a “rischio”. Secondo quanto si apprende da una nota dei militari dell'Arma, nell’ultima settimana sono state identificate e controllate oltre 700 persone e 550 veicoli, nonché eseguiti nei casi sospetti degli accurati accertamenti finalizzati alla ricerca di droga e refurtiva, allestendo posti di controllo lungo le principali vie di comunicazione.

Nel Comune di Caldiero, venerdì 18 settembre, le pattuglie dell’Arma non appena ricevuta la segnalazione della presenza di un gruppo di nomadi accampati nei pressi della zona industriale, sono prontamente intervenute sul posto. In seguito, i carabinieri spiegano di aver proceduto all'identificazione delle persone presenti, provvedendo a farle allontanare, in base all’ordinanza di sgombero immediato che sarebbe già stata emessa e notificata. Senza opporre resistenza, i nomadi, i quali risulterebbero tutti gravati da precedenti di polizia per "reati contro il patrimonio", hanno quindi abbandonato l’area abusivamente occupata a bordo delle loro roulotte.