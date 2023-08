Nuove asfaltature e manutenzione delle strade: al via i lavori in città. Benini: «Garantiamo sicurezza per l'inizio delle scuole»

«Iniziano i lavori di ripristino del manto stradale in vari punti della città, in vista dell’inizio della scuola». È quanto viene annunciato in una nota del Comune di Verona che, nello specifico, spiega come si tratti di interventi di fresatura del manto esistente, messa in quota dei pozzetti, nuova asfaltatura e rifacimento segnaletica stradale. In base a quanto si apprende, infatti, dalla settimana prossima, lunedì 21 agosto, sarà rimesso a nuovo il tratto di via XX Settembre adiacente a piazza Santa Toscana. Un cantiere che, spiegano da Palazzo Barbieri, «in pochissimo tempo cambierà volto a 500 metri quadrati d’asfalto, rendendo la strada più agevole sia per le quattroruote che per i mezzi a due ruote». Il traffico sarà regolamentato con senso unico alternato, nella sola giornata di lavori in corso.

A seguire il Comune di Verona fa sapere che partiranno i lavori in vari tratti di via Legnago e precisamente in corrispondenza di via dei Bevilacqua e prima del cavalcavia. Nuovo cantiere il 30 e 31 agosto anche nella bretella T4-T9, prima dello svincolo in autostrada, e all’uscita dalla tangenziale in direzione stadio. Si continua l’indomani anche nella rotonda che s’immette in via Sogare. Entro il 7 settembre, garantisce inoltre il Comune, sarà riasfaltato il tratto della tangenziale che collega San Massimo a Santa Lucia. Sempre in zona Verona Sud, sono interessati ai lavori di ripristino anche vari tratti in viale delle Nazioni, viale Piave e viale del Lavoro.

«Puntiamo a sistemare tutte queste strade entro il 10 settembre, in modo tale da essere pronti quando iniziano le scuole, con la normale viabilità e senza disagi - ha spiegato l’assessore alle strade Federico Benini -. Si comincia con le strade principali, in via XX Settembre con il tratto all’altezza di piazza Santa Toscana, che è il più ammalorato. Ricordiamo che via XX Settembre verrà completamente sistemata in occasione dei lavori del filobus. Durante i lavori verranno messe a livello tutte le caditoie e i tombini e, successivamente, verrà eseguita la segnaletica orizzontale nuova. Sono tutti lavori studiati nell’ottica di mettere in sicurezza le strade e per renderle fruibili a tutti, automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni. Una volta ultimata la manutenzione delle strade principali, - ha concluso l'ass. Federico Benini - nel mese di settembre ci occuperemo delle strade secondarie».