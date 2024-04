Cantieri in autostrada a Sommacampagna, Verona e Soave: ecco come cambia la viabilità 

La società A4 Holding ha comunicato che lungo l’autostrada A4 Brescia - Padova si viaggerà su due corsie, di cui una a larghezza ridotta, nelle notti dall’8 al 12 aprile 2024 e in particolare dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. La misura si rende necessaria per consentire delle attività di manutenzione all'aiuola spartitraffico centrale, in carreggiata est (direzione Venezia) tra i caselli di Verona Est e Soave.

Altre modifiche alla viabilità sono poi previste per dei lavori tra Sommacampagna e l'interconnessione dell'A22. Secondo quanto è stato comunicato, lungo l’autostrada A4 Brescia - Padova in carreggiata est (direzione Venezia) tra il casello di Sommacampagna e l’Interconnessione con l’A22 del Brennero, si viaggerà su due corsie di cui una a larghezza ridotta nelle notti di lunedì 8, martedì 9, mercoledì 10, giovedì 11 e venerdì 12 aprile 2024, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo.

In quest'ultimo caso, le modifiche si rendono necessarie per consentire l'avanzamento di alcuni cantieri di riqualificazione delle barriere di sicurezza, posizionate nello spartitraffico centrale dal Km 273+900 al Km 274+950. La società ha fatto sapere che profonderà ogni sforzo al fine di contenere quanto più possibile la durata delle limitazioni. Per ulteriori informazioni o aggiornamenti è possibile consultare l'apposito sito web: https://inviaggio.autobspd.it/.