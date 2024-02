Entrano nel cantiere Tav per fare il pieno di gasolio, fermati con 225 litri: arrestati

La loro idea di fare il pieno di carburante a spese della ditta impegnata nei lavori per l'Alta Velocità non ha dato i frutti che probabilmente speravano. I controlli del territorio operati dai carabinieri della Compagnia di San Bonifacio, nella serata di martedì hanni portato i militati della stazione di Zevio, in collaborazione con i colleghi di Verona, ad arrestare due cittadini marocchini di 62 e 45 anni, già noti alle forze dell'ordine, perché sorpresi a rubare gasolio dalle macchine operatrici presenti nel cantiere Tav situato in località Busolo a San Martino Buon Albergo.

È stato un addetto della vigilanza privata a segnalare la presenza sospetta dei due alla centrale operativa del 112, la quale ha fatto intervenire da un lato i militari della Sezione radiomobile di Verona e dall’altro quelli della stazione di Zevio. Una manovra a tenaglia che ha permesso di intercettare la vettura sulla quale i sospettati si erano allontanati in via Diga, nel territorio di Zevio. I due stranieri avrebbero poi cercato di scappare a piedi attraverso la campagna circostante, ma dopo un breve inseguimento sono stati bloccati dagli operatori: a bordo dell'auto sarebbero stati trovati 225 litri di gasolio in 9 taniche, che sono stati subito restituiti all'azienda a cui erano stati sottratti.

Arrestati, il 62enne e il 45enne mercoledì mattina sono stati condotti davanti al giudice del tribunale di Verona, il quale ha convalidato il provvedimento e, in seguito al patteggiamento, ha condannato i due alla pena di 4 mesi di reclusione e 120 euro di multa.