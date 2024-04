Trovato un camionista morto in un parcheggio di Peschiera: disposta l'autopsia sul corpo

Macabro ritrovamento quello avvenuto nella tarda serata di sabato nel Comune di Peschiera del Garda, sul quale indagano ora i carabinieri della compagnia locale.

Dopo l'allerta lanciata da alcuni camionisti, intorno alle ore 23 in un parcheggio di località Mandella, è stato ritrovato senza vita il corpo di un camionista bielorusso di 54 anni nei pressi del suo mezzo pesante. Sul cadavere non sarebbero presenti segni di violenza e la prima ipotesi è che il decesso abbia cause naturali, ma per scrupolo l'autorità giudiziaria ha disposto l'esame autoptico che verrà eseguito nei prossimi giorni, così da fare definitivamente luce sulla vicenda.