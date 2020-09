Scivola in falesia nella Palestra del Talian: paura per un freeclimber veronese di 30 anni 

Attorno alle ore 16 di oggi, venerdì 11 settembre, il Soccorso alpino di Verona riferisce di essere stato allertato dalla Centrale del Suem per un incidente accaduto in falesia nella Palestra del Talian. Secondo quanto riportato dai soccorritori, un freeclimber di 30 anni di Verona sarebbe infatti scivolato dalla cengia dove si trova l'attacco delle vie, finendo così con il ruzzolare per una quindicina di metri.

Sul posto si è portato subito un soccorritore, con una squadra pronta a intervenire, mentre si avvicinava l'elicottero di Verona emergenza. Quest'ultimo ha quindi sbarcato, grazie ad un verricello di una quindicina di metri, il medico ed il tecnico dell'elisoccorso. Una volta visitato, l'infortunato è stato recuperato con la stessa modalità per essere trasportato a Borgo Trento in considerazione delle possibili contusioni riportate nella caduta.