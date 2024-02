Cade dal monopattino e viene soccorso: aggredisce i sanitari e ferisce un agente

Era il pomeriggio di domenica quando un 55enne è caduto dal proprio monopattino in via del Pontiere, a Verona. In suo soccorso sarebbe subito arrivato il personale sanitario del 118, che però sarebbe stato aggredito a calci dall'uomo.

È stato così necessario l'intervento di due pattuglie della polizia locale scaligera ma, nel cercare di calmarlo, un agente è rimasto contuso dalla violenta reazione del 55enne. Accompagnato al Comando, quest'ultimo si sarebbe rifiutato di sottoporsi al test etilometrico, facendo scattare la denuncia per violenza finalizzata alla resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e guida in stato d’ebbrezza.

Nell’ambito del potenziamento dei controlli in centro per la prevenzione di reati, nell’ultima settimana la polizia locale ha aumentato la presenza degli agenti alle fermate dei bus ATV urbani ed extraurbani, con pattuglie fisse che hanno identificato 118 minorenni e 31 maggiorenni. Controlli specifici tra piazza Bra, Pradaval, Castelvecchio e Porta Vescovo. Tramite Giano inoltre sono stati controllati 2.890 veicoli.