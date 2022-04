Cade da un'altezza di 3 metri in fabbrica: ferito portato in ospedale in codice rosso

I soccorritori del 118 sono stati chiamati all'intervento nel pomeriggio di lunedì, in aiuto di una persona rimasta ferita in seguito ad una caduta dall'alto.

L'incidente si è verificato in una fabbrica situata in via Saletto, dove l'uomo sarebbe precipitato da un'altezza di tre metri. In suo soccorso è arrivata un'ambulanza e l'elicottero di Verona Emergenza: il ferito è stato condotto d'urgenza all'ospedale di Borgo Trento.