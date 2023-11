Cacciatore si ferisce da solo con il fucile: portato in ospedale in codice rosso

Un uomo è stato condotto d'urgenza in ospedale nella prima mattinata di sabato, in seguito ad un incidente di caccia.

Stando a quanto appreso finora, il cacciatore si trovava nella zona di Marcenigo di Tregnago, quando si sarebbe accidentalmente inflitto da solo una ferita d'arma da fuoco con il proprio fucile, intorno alle ore 7.30.

Scattato l'allarme, sul posto si è diretto il personale del 118 con ambulanza, automedica ed elicottero, il quale gli ha fornito le prime cure prima di condurlo in codice rosso all'ospedale di BorgoTrento: fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.