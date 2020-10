Nove irregolari nel territorio italiano trovati in una palazzina in costruzione

Oggi, 29 ottobre, i carabinieri di Bovolone, insieme ai colleghi di Villafranca ed agli agenti della polizia locale, hanno eseguito un controllo straordinario all'interno di una struttura abbandonata, in Via Ormaneto, a Bovolone.

L'area di 8.500 metri quadrati è costituita da un complesso residenziale in costruzione e attualmente allo stato grezzo. La struttura, negli anni, si è stata usata come rifugio da un numero indefinito di soggetti, creando una situazione di disagio per i residenti della zona.

Questa mattina, durante il servizio di controllo, i carabinieri hanno trovato nello stabile nove uomini di origine marocchina, risultati tutti irregolari sul territorio nazionale. E, al termine degli accertamenti, tutti sono stati denunciati a piede libero per concorso in invasione di terreni ed edifici e danneggiamento. Inoltre, a due di loro sono stati notificati i provvedimento emessi dal prefetto e dal questore di Verona di espulsione dal territorio nazionale.

Sempre questa mattina, il Comune di Bovolone ha richiesto l'intervento del personale di Bovolone Attiva per recuperare e smaltire le masserizie portate nell'immobiliare. L'amministrazione comunale ha anche intimato alla società proprietaria dello stabile di ripristinare ed irrobustire le opere di recinzione del sito.