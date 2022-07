Si perdono durante un'escursione e restano bloccati sugli scogli, salvati turisti danesi

È giunta intorno alle 22 di venerdì, 15 luglio, alla sala operativa della guardia costiera del Lago di Garda, la segnalazione di un diportista che aveva notato delle luci provenire dalla scogliera in località Punta Corno, sulla sponda bresciana del lago, a San Felice del Benaco.



(Rescuerunner)

In un primo momento, il segnalante per il buio e la scarsa visibilità aveva ipotizzato si trattasse di una barca finita sugli scogli. Una volta giunti sul posto, però, i soccorritori della guardia costiera si sono avvicinati con la moto d'acqua Rescuerunner ed hanno scoperto che a chiedere soccorso erano quattro persone di nazionalità danese. Il gruppetto era uscito nel primo pomeriggio per un'escursione e con l'arrivo del buio hanno perso l'orientamento. I quattro, stremati, si sono fermati sugli scogli di Punta Corno ed hanno chiesto aiuto alle unità da diporto in transito.

In pochi minuti, i quattro turisti sono stati portati in salvo. Gli operatori della guardia costiera li hanno fatti salire a coppie sul Rescuerunner e li hanno trasferiti a bordo di un'altro mezzo rimasto più a largo. Una volta a bordo, il gruppo è stato poi sbarcato a terra a San Felice del Benaco, dove non ha avuto bisogno di assistenza sanitaria.