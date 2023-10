Oltre 41 mila interventi in un anno per gli agenti della polizia locale di Verona che ha celebrato il 157esimo anniversario

La polizia locale di Verona ha celebrato venerdì 6 ottobre in piazza Bra il 157esimo anniversario di fondazione del corpo. «È stato un momento di bilanci e di riconoscimenti per chi ogni giorno si prende a cuore la sicurezza dei cittadini. - sottolineano da Palazzo Barbieri - Non si ha idea della moltitudine di ambiti in cui interviene la polizia locale tutti i giorni, tenendo conto che a Verona parliamo di 303 agenti, numero stabilito per legge, su cui il Comune non ha voce in capitolo. Di qui la ripetuta richiesta dell’attuale amministrazione comunale di vedersi riconosciuta una maggior autonomia decisionale per quanto riguarda l’acquisizione di nuovi agenti».

Stando ai numeri riportati dal Comune di Verona, tra sicurezza urbana e stradale, contrasto allo spaccio, gestione straordinaria della viabilità in occasione dei cantieri stradali e delle manifestazioni e controllo di vicinato, promosso dall’assessora Stefania Zivelonghi, che coinvolge i cittadini e tutte le altre forze dell’ordine, gli interventi da parte degli uomini e delle donne in servizio in via del Pontiere superano la soglia dei 41.000, nel solo arco di tempo che va dall’1 settembre 2022 al 31 agosto 2023 «Sono numeri importanti, - rimarcano sempre da Palazzo Barbieri - che il comandante della polizia locale Luigi Altamura ha illustrato pubblicamente, in una cerimonia celebrata in forma ridotta e senza accompagnamento musicale, per rispetto delle 21 vittime del tragico incidente del bus avvenuto a Mestre».

Il bilancio

Secondo i dati illustrati ieri, per quanto riguarda l'attività contro il degrado urbano, sono stati sequestrati 1.246 grammi di sostanze stupefacenti e accertate 420 violazioni per accattonaggio. L’introduzione del Daspo urbano ha permesso di allontanare alcuni soggetti dalle strade del centro: oltre 2.000 le persone identificate (contro le 900 del 2022), 628 i provvedimenti emessi contro i 646 del 2022. Due le segnalazioni inviate alla questura con richiesta di emissione di provvedimenti di allontanamento.

Circa l’attività di controllo in favore della sicurezza stradale, che resta la principale delle competenze in corpo alla polizia locale, complessivamente sono stati 34.237 gli interventi gestiti dalla centrale operativa (33.562 nel 2022), fra cui i 1.633 gli incidenti stradali rilevati (aumentati rispetto ai 1.393 del 2021 e ai 1.585 del 2022). «Sono comunque dati incoraggianti, - evidenziano dal Comune - se si confrontano ai quasi 2.300 incidenti registrati nel 2010. Dati che dimostrano l’importanza del lavoro realizzato e dell’attenzione rivolta dall'amministrazione alla sicurezza dei cittadini».

Il controllo sulla circolazione stradale, invece, registra circa 385.811 mila infrazioni (372 mila nel 2022), di cui oltre 49 mila per eccesso di velocità, 141.656 per passaggio non consentito in Ztl e 97.432 nella corsia dedicata ai bus. In totale, sono stati 27.788 i punti decurtati dalla patente. Per la videosorveglianza, rafforzato il sistema di controllo, passato dalle 347 telecamere installate nel 2022 alle 450 del 2022. A fronte di 2.426 controlli effettuati su spazi disabili, i pass ritirati per uso indebito sono stati 73. «Una situazione indubbiamente migliorata, - sottolineano da Palazzo Barbieri - ma che registra ancora, da parte di alcuni cittadini, un comportamento inaccettabile, lesivo di un diritto esenzione per le persone con disabilità».

Per quel che concerne il Laboratorio analisi documentali, impegnato nel contrasto ai prestanomi di veicoli, nel rintracciare documenti falsi (soprattutto patenti) e nel fermare il sempre più massiccio utilizzo di sotterfugi tecnologici per superare gli esami della patente alla Motorizzazione, specifici controlli sono stati effettuati nel settore dell’autotrasporto, grazie a una recente convenzione stipulata fra Comune e Consorzio Zai. Massima l’attenzione rivolta anche per quanto riguarda i pubblici esercizi, la sicurezza nei cantieri, il controllo di discariche abusive e l’abuso sugli animali. «Tante e diversificate attività - sottolineano dal Comune di Verona - che rappresentano la complessità del lavoro svolto ogni giorno, a servizio della comunità veronese, dal personale della polizia locale, compresa l’attività di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado».

È stata inoltre rafforzata anche la gestione della viabilità in occasione dei cantieri stradali come la filovia, che impegna centinaia di uomini e donne ogni settimana. «Ringrazio le autorità presenti, civili, militari, religiose, i ragazzi e le ragazze presenti e soprattutto il personale della polizia locale e il comandante Altamura. - ha esordito il primo cittadino Damiano Tommasi - Nel giorno dell’anniversario della costituzione del corpo della polizia locale, abbiamo l’occasione di porgere i nostri ringraziamenti, di fronte alla cittadinanza, per l’impegno svolto. Purtroppo, capita spesso che gli interventi degli agenti avvengano in situazioni di criticità e di tensione: credo sia doveroso da parte nostra riconoscere il grande servizio che svolgono per la comunità».

Il sindaco Damiano Tommasi ha poi aggiunto: «È il momento di riconoscere il grande supporto che offrono alla nostra azione amministrativa e al nostro essere una città vicina alle esigenze dei cittadini e delle cittadine. Noi cittadini abbiamo il dovere di raccontare ai giovani e alle future generazioni l’importanza che ricoprono le nostre forze dell’ordine, che vivono con noi nel tessuto urbano. Sono altresì convinto che una città si costruisca non solo e non tanto con la repressione di episodi negativi, ma con la valorizzazione di esempi positivi. L’occasione è giusta anche per encomiare singole iniziative che hanno visto protagonisti gli uomini e le donne della nostra polizia locale».

I riconoscimenti

Durante la mattinata sono stati premiati gli agenti che si sono contraddistinti nel corso di operazioni servizio: Comm. Manega Giuliano, Ass. Sc. Bogoni Federica, Ag. Sc. Rosi Elia, Ass. Zanetti Matteo, V. Comm. Scognamiglio Danilo, Ass. Baesso Stefano, Ass. Gandini Stefano, Ass. Sc. Ferrari Michela, Ag. Palmisano Antonio, Ag. Trotta Federico, Ag. Colombara Francesco, Ag. Marrone Michele, Ag. Merci Kimmo, Ag. Pennella Sebastiano, Ag. Rossi Manuel, Vice Comandante Operativo Pennella Massimo, V. Comm. Bonfioli Federico, Ag. Sc. Marconi Matteo, Ag. Sc. Garonzi Fabio, Comm. Castellani Monica, Comm. Fiorini Miriam, Ass. Sc. Maffizzoli Roberto, Ass. Farina Gianni, Ass. Gasparato Antonio, V. Comm. Torchia Pasquale Stefano, Ag. De Marzo Michele, Ag. Cavazzola Nicola, Ag. Iacobello Antonio Mario, Ag. Manganiello Salvatore, Ag. Perini Luca, Ag. Presa Luca, Comm. Capo Marai Claudio, Ag. Pierri Tullia, Ag. Rossetti Jasmine, Ass. Bavastrelli Angela, Ag. Tirapelle Giacomo, Ass. Cavalli Giambattista, Ag. Sc. Massella Alberto, Ass. De Biasi Federica, Ag. Sc. Lauritano Sonia e il giovanissimo civile Matteo Malesani. Altri riconoscimenti sono infine stati consegnati a Disarò Emanuela, Franceschini Maurizio, Olivieri Paola e Merlo Stefano.