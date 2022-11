Tentano due colpi in città in sella a due bici rubate: 18enne e 19enne in manette

Avrebbero rubato due biciclette da un giardino condominiale di via Marin Faliero, nel quartiere Saval, e avrebbero tentato di mettere a segno due furti ai danni di altrettanti esercizi commerciali. Con le bici potevano così spostarsi più rapidamente, ma questo non ha impedito agli agenti delle volanti della questura scaligera di rintracciarli in lungadige Attiraglio: il 18enne e il 19enne sono stati così arrestati con l'accusa di furto in abitazione, tentato furto e danneggiamento aggravato.

A dare per primo l'allarme, poco dopo le ore 3 della scorsa notte, è stato il titolare di un autolavaggio in via Cà di Cozzi, che ha contattato la centrale operativa della questura dopo aver notato, tramite l’impianto di videosorveglianza della sua attività, il tentativo di furto in atto.

I due avrebbero provato a sottrarsi dall'occhio della telecamera, sradicandola, ma sarebbero stati comunque immortalati mentre scagliavano un estintore contro la vetrata, mandandola in frantumi, per poi introdursi all’interno dell’esercizio e rovistare ovunque.

Poco dopo, mentre i poliziotti erano già sulle loro tracce, i due giovani avrebbero tentato un altro colpo in via Sottomonte: dopo essersi introdotti nell’abitacolo di un’auto in sosta all’interno di un cortile privato, una volta frugato ovunque, avrebbero tentato di forzare la serranda di una pizzeria, per poi scappare in bici dopo essere stati scoperti dal titolare che ha allertato il 113.

Grazie alla dettagliata descrizione fornita dal titolare di quest'ultima attività, perfettamente coincidente con quella del proprietario dell’autolavaggio, i poliziotti hanno potuto rintracciare poco lontano i due giovani, ancora in sella alle bici rubate poco prima.

Al termine degli accertamenti, il 18enne e il 19enne sono stati arrestati per furto in abitazione, tentato furto e danneggiamento aggravato e le bici rubate sono state restituite alla legittima proprietaria.

Mercoledì mattina, dopo la convalida di entrambi gli arresti, il giudice ha accolto la richiesta di patteggiamento di uno dei due giovani e lo ha condannato a 2 anni di reclusione e 600 euro di multa, disponendo, poi, la sospensione condizionale della pena. All’altro ragazzo, invece, sono stati concessi i termini a difesa.