Trovato con dell'eroina sui bastioni di Verona: 22 sanzioni per accattonaggio e 12 daspo per bivacchi abusivi

Continua l’operazione "Estate Sicura" a Verona con nuovi interventi da parte delle forze dell'ordine che sono stati portati a termine negli scorsi giorni. A riferirlo è direttamente il sindaco del capoluogo scaligero Federico Sboarina, il quale spiega: «A seguito dei controlli fatti dalla Polizia locale, è stato arrestato un cittadino iraniano ai bastioni di circonvallazione Maroncelli, in possesso di alcune dosi di eroina».

Oltre a ciò, il sindaco di Verona ha rivelato che «negli ultimi giorni sono state sanzionate ventidue persone dedite all'accattonaggio molesto sia in centro che davanti ad esercizi pubblici nei quartieri». Inoltre, è stato «potenziata la sicurezza a tutela di eventi come il Mura Festival e dei tanti veronesi che fanno sport al percorso della salute». Infine, il sindaco Federico Sboarina ha spiegato che «sono stati emessi dodici daspo ad altrettanti soggetti per bivacchi abusivi sparsi in tutta la città».