Rubano monopattino nel suo ristorante, lei rintraccia il ladro e se lo fa restituire

Si è tolta i panni della ristoratrice e ha indossato quelli della detective per recuperare un monopattino rubato. La nota ristoratrice veronese Barbara Bet ha sfruttato Facebook per farsi aiutare nella ricerca dell'autore di un furto, rintracciandolo e facendosi ridare ciò che era stato rubato. E sempre tramite il social network si è sfogata: «Possibile che mi devo fare giustizia da sola rischiando di farmi male?».

Un episodio di micro-criminalità a Verona è stato raccontato nei giorni scorsi via Facebook da chi lo ha subito: la ristoratrice di Verona Barbara Bet. Attraverso il social-network, la donna ha raccontato di aver avuto ripetuti piccoli furti in un breve lasso di tempo nei diversi locali da lei gestiti. Uno di questi furti è stato però ripreso dalle telecamere installate nel ristorante. Mercoledì scorso, il ladro si è introdotto di nascosto nel locale e si è portato via il monopattino di un dipendente.

Sul suo cellulare, Barbara Bet ha potuto vedere le immagini della videosorveglianza e ha deciso di condividerle su Facebook, scrivendo: «Non fate moralismi sulla privacy. Dopo l'ennesima denuncia per furto voglio sapere chi è questo furbo, che stavolta me lo trovo da sola». Ed è quello che poi ha fatto. In un video successivo, Barbara Bet ha infatti raccontato di aver girato per Veronetta e di aver incontrato un uomo che per 20 euro l'avrebbe portata dal ladro. La ristoratrice ha pagato ed è stata accompagnata dal malvivente che il giorno successivo ha riconsegnato il monopattino rubato.