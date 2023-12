Spaccio di droga, liti e pregiudicati: chiuso per 15 giorni un bar di Lugagnano

Con un provvedimento circostanziato nel quale sono elencati e illustrati, in ordine cronologico dal giugno 2022 ad oggi, tutti gli episodi di spaccio di droga e di liti accertati all’interno dell’esercizio, il questore di Verona Roberto Massucci ha sospeso per 15 giorni l’autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande al titolare del bar Ni Hao, situato a Lugagnano di Sona.

La chiusura temporanea (art. 100 del T.U.L.P.S.), spiegano dagli uffici di lungadige Galtarossa, è stata ritenuta necessaria alla luce dei numerosi interventi della guardia di finanza, dai quali sarebbe emerso come il locale fosse divenuto ritrovo abituale di persone gravate da precedenti penali e di polizia, legati soprattutto alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbero stati inoltre ripetuti gli interventi dei carabinieri in occasione di accesi litigi tra gli avventori. Risultati questi che hanno avvalorato l'ipotesi che l'esercizio pubblico fosse diventato ritrovo abituale di persone gravate da precedenti penali e di polizia e che confermerebbero la precaria situazione dello stesso dal punto di vista della frequentazione di clienti che non godono di "buona condotta", «comportando di fatto un concreto pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica dei cittadini tale da ingenerare, di conseguenza, un forte senso di allarme sociale».

Il provvedimento di sospensione della licenza, firmato nella giornata di mercoledì, è stato adottato su proposta del dirigente del Nucleo Operativo Pronto Impiego – Sezione Operativa Pronto Impiego del gruppo Verona della guardia di finanza, avanzata in esito ai numerosi controlli effettuati dagli agenti che, nel corso dell’anno, hanno portato a quattro denunce connesse allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Ad eseguire il provvedimento, che avrà durata di 15 giorni, sono stati gli agenti delle Volanti e della Divisione di Polizia Amministrativa della questura, congiuntamente al personale della guardia di finanza e dell’Arma dei carabinieri.