Banditi tentano la spaccata notturna in una gioielleria del centro, ma scappano a mani vuote

Non è andata a segno la spaccata che alcuni malviventi avrebbero tentato in piena notte nel cuore di Verona. Ad essere presa di mira è stata la gioielleria di Marco Bicego, situata al civico 27 di corso Porta Borsari.

Alcuni ladri avrebbero prima cercato di forzare la porta d'ingresso dell'esercizio, poi, dopo non esserci riusciti, avrebbero preso a mazzate la vetrata verosimilmente con lo scopo di sfondarla, fallendo nuovamente. Scattato l'allarme, sarebbero stati costretti ad andarsene senza bottino e ora la polizia di stato indaga per risalire a loro, visionando le riprese delle telecamere della zona.