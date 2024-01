Bambino scivola dalla seggiovia e precipita a terra: la procura apre un fascicolo

È un bambino veronese di 9 anni, residente a San Bonifacio, lo sfortunato protagonista dell'incidente avvenuto domenica nel comprensorio sciistico Le Melette di Gallio, sull'altopiano di Asiago, in provincia di Vicenza.

Era circa l'ora di pranzo e il piccolo si trovava in zona, accompagnato, per una lezione di sci, quando sarebbe scivolato dalla seggiovia, precipitando per poco meno di una decina di metri sulla strada sottostante, nonostante il tentativo di trattenerlo della persona che era con lui e dell'operatore di richiamare la seggiovia.

Scattato l'allarme, è stato soccorso dal personale del 118 che è giunto sul posto con l'elicottero, il quale lo ha condotto in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Sottoposto ad un intervento chirurgico per i traumi riportati a gambe e bacino, fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita.

Sull'episodio la procura di Vicenza ha aperto un fascicolo per le lesioni colpose contro ignoti.