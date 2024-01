L'allerta di Palazzo Barbieri ai cittadini: «Attenzione ai messaggi sul bonus depuratore acqua, è una bufala»

«Informiamo i cittadini e le cittadine che la comunicazione che sta girando sia per mezzo postale sia sui social e che riporta la dicitura "Bonus depuratore acqua" non ha nessuna correlazione con il Comune di Verona né con alcun suo ente partecipato». È quanto si legge in una nota diramata da Palazzo Barbieri nella serata di venerdì 19 gennaio.

Sempre dall'ente viene quindi precisato: «Il Comune ha presentato una segnalazione in merito a AGCM - Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il bonus di cui si parla nei messaggi cartaceo e online - precisano ancora da Palazzo Barbieri - non è erogato dal Comune, che è completamente estraneo all’iniziativa. Si tratta quindi di una "bufala", perciò si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione», conclude la nota del Comune di Verona.