Esodo e controesodo, attesi 304mila veicoli sulle autostrade nel fine settimana: sabato giornata da "bollino nero"

Saranno circa 340 mila i veicoli che transiteranno sulla rete di Autovie Venete nell'intero fine settimana dal 20 al 22 agosto. A caratterizzare questo weekend saranno infatti l’esodo e il controesodo estivo. In particolare, secondo le previsioni di Autovie Venete, sarà un sabato da "bollino nero" per effetto delle ultime partenze per le vacanze (specie al mattino in direzione Lisert) e dei primi rientri dalle mete estive (specie al pomeriggio in entrata alla barriera). Rientri che si faranno sentire anche la domenica, una giornata considerata da "bollino rosso", specie dal tardo pomeriggio.

Un occhio di attenzione, specie il sabato, anche alla direttrice A23/A4 da Udine Sud in direzione Nodo di Palmanova e alla carreggiata ovest della A4 (direzione Venezia) dove si concentrerà il volume maggiore di traffico per effetto anche del ritorno dei lavoratori dell’est Europa dai propri paesi d’origine. Più nel dettaglio, durante l'intero weekend sono previsti complessivamente quasi 60 mila veicoli in entrata al Lisert e più di 30 mila in uscita. A Latisana saranno circa 50 mila i mezzi in entrata e in uscita, in una sorta di "ricambio dei vacanzieri" tipico di questa parte finale di stagione, a cui si devono aggiungere i "pendolari del mare".

Come sempre accade in caso di "bollino nero", Autovie fa sapere che impiegherà «il massimo delle forze in campo, circa 200 persone, distribuite tra gestori di tratta/esattori, operai della manutenzione, assistenti all’utenza in servizio sui piazzali di stazione, operatori degli impianti tecnologici, operatori di sala radio, ausiliari della viabilità, operatori di infomobilità, operatori dei presidi di soccorso sanitario».

Per i mezzi pesanti varrà il divieto di circolazione dalle ore 8 alle 16 di sabato 20 e dalle ore 7 alle 22 di domenica 21 agosto. Autovie raccomanda inoltre di «mantenere la distanza di sicurezza da chi ci precede, di rispettare i limiti di velocità, in particolare gli 80 chilometri orari per i veicoli leggeri e 60 per quelli pesanti sul tratto dove ci sono i cantieri e, non da ultimo, di non utilizzare i dispositivi elettronici e lo smartphone quando si è alla guida». Prima di partire per il viaggio, è inoltre possibile informarsi sulla situazione del traffico utilizzando il sito www.infoviaggiando.it, scaricando l’app infoviaggiando, infine telefonando al numero 800 996099.