Auto sequestrata dalla polizia locale a Verona: era intestata ad un prestanome di quasi 100 veicoli

Nel corso dei servizi volti a prevenire i reati predatori e gli incidenti stradali nel quartiere Sacra Famiglia, la polizia locale di Verona ha sequestrato un'auto intestata ad un 52enne milanese, senza fissa dimora, prestanome di ben quasi 100 veicoli.

Un'attività, quella in atto, resa possibile dal sistema informativo Giano, che permette di intercettare questi veicoli, già segnalati dall'autorità giudiziaria e dall'Ufficio Intestazione Fittizia presso la Procura di Milano. Tali mezzi intestati a questa persona, ora sotto processo a Milano, verrebbero ritrovati in varie parti d'Italia dopo la commissione di furti, rapine e incidenti con pirati della strada.

Sarebbero oramai centinaia i veicoli che la polizia locale scaligera ha intercettato sul territorio comunale, che così viene "bonificato" da mezzi noleggiati alla criminalità: l'auto in questione è stata sottoposta a sequestro finalizzato alla confisca e affidata alla depositeria giudiziaria in attesa della radiazione.

Controlli nel quartiere Sacra Famiglia

I controlli serali e notturni a Sacra Famiglia, negli ultimi 5 giorni, hanno permesso di identificare 108 persone, 72 veicoli e sanzionarne 18. «Grazie anche alle indicazioni dei cittadini, fondamentali in un contesto di sicurezza partecipata, la polizia locale ha espresso ancora una volta l'efficacia dei controlli sul territorio. L'intervento a Sacra Famiglia rappresenta l'ennesimo esempio di quanto la nostra attenzione al contrasto dell'illegalità sia elevata in tutti i quartieri della città» ha commentato l'assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi