Fermato in auto con due etti di droga, a casa ne aveva dieci chili: 43enne in manette

Con l'avvicinarsi delle feste di Natale, i carabinieri di Verona intensificano controlli sul territorio e servizi contro il traffico di droga, che, sottolineano le forze dell'ordine, in questi periodi subiscono sempre una recrudescenza, legata tra l’altro al maggior afflusso turistico in città. Dall’esame dei luoghi di spaccio e dal controllo delle aree più delicate, i militari della compagnia scaligera hanno ottenuto l'arresto di un 43enne di origine marocchina, residente a Mozzecane, trovato in possesso di una rilevante quantità di hashish e cocaina.

Sabato scorso i carabinieri hanno individuato il 43enne mentre si trovava alla guida di un'auto e lo hanno fermato in prossimità di Mozzecane: sottoposto a perquisizione, sarebbe stato trovato in possesso di 100 grammi di cocaina e di un panetto di hashish da 97 grammi, che sarebbero stati nascosti sul veicolo. Da lì, la perquisizione si è spostata all'abitazione e a tutti gli immobili in uso all'individuo, dove sarebbero stati rinvenuti e sequestrati altri 10 chili di hashish, suddivisi in 106 panetti, e la somma in contanti di 4410 euro.

Arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, il 43enne è stato condotto nel carcere di Montorio a disposizione dell'autorità giudiziaria.