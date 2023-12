Auto a fuoco in Via Carducci, strada chiusa e rogo spento dai pompieri

Nessun ferito e tanta paura questa mattina, 2 dicembre, in Via Carducci a Verona. Un'auto stava percorrendo la strada, poco dopo le 8, quando ha improvvisamente preso fuoco.

La donna alla guida del veicolo, non appena si è accorta del fumo e delle fiamme, è uscita dall'abitacolo e si è messa in salvo, lasciando il mezzo fermo in mezzo alla strada. Gli agenti della polizia e della polizia locale hanno quindi chiuso Via Carducci per impedire che altri veicoli si avvicinassero al mezzo che stava completamente bruciando. L'accesso alla strada è stato consentito solo ai vigili del fuoco che hanno spento il rogo ed hanno indagato su ciò che ha dato origine alle fiamme.