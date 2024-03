Fatture false per creare e commercializzare crediti Iva, 47 indagati

Ci sono anche un 49enne di Verona e un 47enne di origini palermitane ma residente nel Veronese tra i 47 indagati per una serie di reati fiscali commessi in associazione. Il gruppo è accusato di aver generato un giro di centinaia di fatture false per creare e commercializzare crediti Iva fittizi.

Come riportato da Attilio Nettuno di CasertaNews, è stata fissata per il 22 marzo prossimo l'udienza preliminare nei confronti dei 47 indagati, chiamati a rispondere delle accuse formulate dalla pm della procura di Napoli Daniela Varone. Per Daniela Varone, tra il 2016 ed il 2018, gli indagati avrebbero fatto parte di un'associazione criminale responsabile di reati come la dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture per operazioni inesistenti e l'indebita compensazione.

Al vertice dell'associazione ci sarebbe stato un 52enne casertano, il quale avrebbe diretto il processo di formazione e commercializzazione dei crediti d'imposta fittizi, anche attraverso società che sono risultate essere delle cartiere, cioè esistenti solo su carta.

Al fianco del capo ci sarebbero stati dei collaboratori con ruoli definiti, da chi avrebbe redatto la documentazione falsa a chi avrebbe avuto il compito di procacciare o creato le cartiere per l'emissione delle fatture false, fino a chi avrebbe avuto il ruolo di procacciatore di affari o avrebbe messo in contato l'organizzazione criminale con dei professionisti esterni per favorire le indebite compensazioni ed occultare i proventi illeciti.