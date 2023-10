Arrestato dalla polizia locale di Verona nel quartiere Stadio un uomo di 43 anni accusato di spaccio 

La polizia locale di Verona ha fatto sapere che per «contrastare più efficacemente il degrado e lo spaccio di sostanze stupefacenti» ha recentemente incrementato la sua presenza in particolare nel quartiere Stadio. In base a quanto si apprende, proprio nella giornata di mercoledì 4 ottobre, è stato arrestato dal Nucleo operativo un quarantatreenne per spaccio.

L’uomo, spiega sempre la polizia locale in una nota, sarebbe stato individuato in un casolare nelle vicinanze della tangenziale nord, bretella dello stadio, un luogo che sarebbe ormai diventato «meta di numerosi giovani acquirenti». Gli agenti fanno sapere di essere intervenuti perché si sarebbero accorti che i clienti avrebbero lasciato l’auto o la moto in tangenziale, scavalcando poi il guard-rail per andarsi quindi a prendere delle dosi. In particolare si tratterebbe di «eroina» e la droga sarebbe spesso stata consumata direttamente sul posto.

La polizia locale di Verona fa infine sapere che nella mattinata di giovedì 5 ottobre l’uomo arrestato, il quale sarebbe risultato peraltro «irregolare sul territorio nazionale e già autore di reati simili», è stato quindi processato per direttissima, con la convalida dell’arresto e l'obbligo di firma due volte al giorno presso un ufficio di polizia, il tutto in attesa dell'udienza del prossimo 18 dicembre.