A spasso con una tv di ultima generazione scappa alla vista dei carabinieri: nella fuga perde un panetto di droga

Nella tarda serata di ieri, venerdì 12 novembre, i militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di San Bonifacio riferiscono di aver arrestato «H.O., trentunenne originario del Marocco, senza fissa dimora, pregiudicato». L'arresto, secondo quanto si apprende, è stato eseguito «in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Verona».

I militari dell'Arma spiegano che l'uomo arrestato era «già sottoposto alla misura cautelare della presentazione alla polizia giudiziaria presso la caserma di San Bonifacio» e che, inoltre, a fine ottobre scorso sarebbe stato «sorpreso dai carabinieri mentre stava rientrando presso quello che aveva adibito a suo rifugio di fortuna, una stanza all’interno di un immobile abbandonato a San Bonifacio, intento a trasportare un televisore di ultima generazione». Alla vista dei militari l’uomo si sarebbe immediatamente dato alla fuga, abbandonando sul posto il televisore. Quest'ultimo, spiegano sempre i carabinieri, sarebbe poi risultato essere stato «rubato lo stesso giorno presso un centro commerciale del posto».

Durante le concitate fasi dell’inseguimento, l'uomo avrebbe peraltro perso dalla tasca della felpa che indossava anche «un panetto di sostanza stupefacente». Si sarebbe trattato in particolare di «hashish» per «circa 100 grammi». In quel frangente il trentunenne sarebbe quindi riuscito a dileguarsi una volta raggiunta la parte retrostante alla stazione ferroviaria, sebbene fosse stato «perfettamente riconosciuto dagli operanti». Rintracciato nella tarda serata di ieri, al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Verona Montorio e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.