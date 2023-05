Arresto, denunce e consumatori di droga segnalati dai carabinieri dopo i controlli in centro e Veronetta

Centro storico cittadino e Veronetta sono stati l'obiettivo dei controlli svolti dai carabinieri della Compagnia di Verona la scorsa settimana, soprattutto in orario serale e notturno.

Un servizio che ha permesso di sottoporre a verifiche 95 persone e 43 veicoli, oltre a portare ad un arresto, cinque denunce a piede libero e alla segnalazione all'Ufficio Territoriale del Governo di altri due individui in quanto consumatori di droghe.

L'arresto

A finire in manette è stato un 37enne ghanese, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. In evidente stato di ebbrezza alcolica, l'uomo si sarebbe opposto con forza al controllo degli operatori, aggredendoli a mani nude. Una volta immobilizzato e condotto in caserma, sarebbe anche stato trovato in possesso di modica quantità di hashish.

Comparso davanti al giudice, il 37enne è stato condannato a 7 mesi di reclusione e sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo quotidiano alla polizia giudiziaria.

Le denunce

Un 40enne di origine tunisina è stato deferito in quanto ha violato la misura del “rimpatrio con foglio di via obbligatorio” dal Comune di Verona, cui era stato sottoposto nel 2022 dal questore.

Denunciato invece un 27enne per una pistola ad aria compressa dalla quale era stato rimosso il tappo rosso, trovata a bordo della sua vettura.

Altri due automobilisti sono stati invece denunciati deferiti all’autorità giudiziaria perché colti alla guida deirispettivi veicoli in stato di ebbrezza.

Consumatori di stupefacenti

Infine, due persone sono state segnalate all’Ufficio Territoriale del Governo per i conseguenti provvedimenti di carattere amministrativo, in quanto trovate in possesso di modiche quantità di cocaina e hashish, in entrambi i casi destinati all’uso personale.