Appalti irregolari, dal Reggiano le perquisizioni arrivano anche a Verona

Dall’alba di martedì 16 aprile, oltre 90 militari del Comando provinciale della guardia di finanza di Reggio Emilia nell’ambito delle attività a tutela della spesa pubblica e su delega della Procura della Repubblica locale, diretta dal dottor Calogero Gaetano Paci, hanno dato esecuzione a cinque misure cautelari (1 arresto domiciliare e 4 interdittive) emesse dal gip di Reggio Emilia nei confronti di altrettante persone, tra cui tre pubblici ufficiali. Contestualmente sono in corso 26 perquisizioni locali e notifiche di 14 Informazioni di garanzia e sul diritto alla Difesa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’operazione Leonida è scattata nelle province di Reggio Emilia, Parma, Verona, Brescia, Lucca, Livorno, Sassari, Roma e Siena, e prende il via da un'indagine a presunte irregolarità nell’affidamento diretto di commesse pubbliche in via esclusiva ad un’azienda reggiana, operante nel settore dello smaltimento dei rifiuti.

I dettagli dell’operazione verranno forniti nell’ambito di una conferenza stampa in programma presso il Comando provinciale della guardia di finanza di Reggio Emilia.