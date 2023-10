Aoui, si riparte dopo l'attacco hacker: casse e sportelli aperti e le istruzioni anti-coda

Dalle ore 12 di oggi, mercoledì 25 ottobre, il sistema informatico dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona è stato riacceso, in quanto si sono concluse, come previsto, le operazioni necessarie per la messa in sicurezza e il recupero di tutti i backup, dopo l’attacco hacker avvenuto alle 22.30 di domenica 22 ottobre.

CASSE - È stata una delle prime azioni di ripristino messe in campo, spiegano da Aoui, perché attiene al principale canale per l’utenza esterna. Infatti, mentre i reparti di cura e gli ambulatori hanno sempre funzionato in modalità emergenziale con procedure cartacee, gli sportelli multifunzionali di Borgo Trento e Borgo Roma erano chiusi da lunedì. Le prenotazioni e i pagamenti alle casse sono ripartiti mercoledì alle 14, dopo aver completato la configurazione delle stampanti. Attivo anche il ritiro referti.

ISTRUZIONI ANTICODA - Prevedibile, dopo due giorni e mezzo di chiusura, un incremento dell’utenza rispetto al normale flusso, per questo sono state approntati due canali aggiuntivi in via eccezionale per i pagamenti. I pazienti che hanno ricevuto prestazioni da lunedì 23 ad oggi potranno evitare di tornare in cassa e mandare semplicemente una mail a cassa.ocm@aovr.veneto.it per Borgo Trento e ufficio.cassa.op@aovr.veneto.it per Borgo Roma. Andrà specificato il nome del paziente (se diverso da chi scrive), allegata la carta d’identità del paziente e si riceveranno le istruzioni per il pagamento.

LABORATORIO ANALISI E CALL CENTER/CUP - Il Centro prelievi sarà attivo dalle ore 7 di lunedì, 30 ottobre. Anche il call center per le prenotazioni telefoniche al Cup non sarà attivo domani perché si trova fuori dal perimento aziendale e richiede procedure aggiuntive di riavvio del sistema.

MESSA A REGIME - Dall’avvio di mercoledì, e con la distribuzione delle 8.000 nuove password, è partita anche la dettagliata e progressiva operazione di messa a regime di tutti gli applicativi e delle singole funzioni. Questa operazione richiederà ancora alcuni giorni ma non è bloccante per l’erogazione dei servizi sanitari. In ogni caso, il ripristino totale del sistema richiede fasi successive legate alla sicurezza ed è subordinato alle indicazioni della Polizia Postale, con la quale Aoui è in contatto fin dalla notte di domenica quando si è verificato l’attacco.