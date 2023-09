Anziani truffati ai bancomat, scatta il Decreto Caivano: allontanati due uomini da Verona

I numerosi episodi di truffe presso i bancomat che hanno avuto spesso come vittime le persone più anziane, hanno portato la polizia di stato di Verona ad intensificare i controlli in riferimento a questa odiosa tipologia di reati, che colpisce principalmente una delle categorie più fragili della popolazione.

Le verifiche svolte dal personale della questura scaligera hanno portato all'identificazione di numerose persone e per due di queste sono stati adottati provvedimenti: fogli di via obbligatori sono stati emessi nei confronti di un 40enne ed un 43enne, entrambi di origine colombiana, i quali, in zona Santa Lucia sono stati più volte notati in prossimità di istituti bancari senza apparente motivo.

Dagli uffici di lungadige Galtarossa spiegano che tali misure di prevenzione si fondano sull’esigenza di impedire che i soggetti destinatari facciano ritorno nel luogo dove si sono dimostrati pericolosi socialmente: proprio per questo motivo i due, poche settimane fa, erano stati già allontanati dal Comune di Vicenza, dopo essere stati identificati a bordo di un’auto al cui interno erano stati rinvenuti svariati oggetti atti allo scasso.

A partire da martedì dunque, il 40enne e il 43enne destinatari del foglio di via obbligatorio, non potranno fare ritorno anche a Verona per i prossimi due anni.

"Decreto Caivano"

Recentemente, tale misura di prevenzione è stata oggetto di revisione con l’introduzione del cosiddetto "Decreto Caivano" che prevede, tra le altre novità, oltre all’aumento di un anno della durata massima del rientro nei comuni dai quali si è stati allontanati, anche un inasprimento della pena nei casi di violazione del provvedimento di allontanamento, ora stabilita nella reclusione da 6 a 18 mesi oltre ad una multa di mille euro.

Già a tre giorni dall’entrata in vigore del Decreto, il questore Roberto Massucci aveva anche emesso due avvisi orali nei confronti di due ragazze minorenni che si erano mostrate, a vario titolo ed in diverse occasioni, socialmente pericolose.