Autovelox di Pai, Altvelox: «Alcune rilevazioni sono tecnicamente impossibili»

Passano i giorni ma rimane sempre acceso il confronto sull'autovelox montato sulla Gardesana nella frazione di Pai, a Torri del Benaco. Attraverso questo strumento, molti automobilisti sono stati multati anche più di una volta. Le loro lamentele, però, non vengono ascoltate dal sindaco Stefano Nicotra, il quale ha orecchie solo per i suoi concittadini ed in particolare per quelli di Pai che sono contenti. Grazie all'autovelox, infatti, il traffico è diventato più lento e per loro, ora, la strada è più sicura.

Chi invece ha raccolto le segnalazioni degli automobilisti è Altvelox, struttura tecnico legale di Migliore Tutela, un'associazione di consumatori e micro imprese specializzata nella sicurezza stradale. Altvelox, attraverso il suo sito, ha riportato ad esempio questo episodio capitato ad un automobilista multato dall'autovelox di Pai. «Mi hanno contestato due multe a distanza di un ora e nella stessa direzione con la medesima velocità. Ed è impossibile perché a quell'ora rientravo da Verona per recarmi a casa a Malcesine, vedo difficile rientrare a casa due volte in mezzora». Altri automobilisti sono invece stati sanzionati più volte per aver superato il limite di velocità. Superamenti che però sarebbero stati identici in giorni diversi e ad ore diverse. Secondo Altvelox, queste sarebbero prove che l'autovelox di Pai notifica rilevazioni tecnicamente impossibili.

Per i suoi accertamenti, l'associazione Migliore Tutela ha chiesto al sindaco Nicotra della documentazione tecnica sull'autovelox e sulla messa in sicurezza della Gardesana. «Inoltre siamo curiosi di sapere se il sindaco, prima di utilizzare cosi massicciamente l'autovelox, si sia attivato con la polizia locale ad educare l'utente per prevenire le violazioni come prevede il codice della strada e attuando cosi una reale e concreta prevenzione degli incidenti».