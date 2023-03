Trovati nei bagagli al Catullo in cattivo stato di conservazione: 760 chili di alimenti distrutti

I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in servizio presso l’aeroporto Valerio Catullo di Verona hanno provveduto al sequestro ed alla distruzione, in più operazioni, di 760 chili di alimenti.

Carni, pesci e prodotti lattiero caseari erano stati stipati tra gli effetti personali di viaggiatori, prevalentemente provenienti dall’Est Europa e dall’area dei Balcani, e sono stati rinvenuti in cattivo stato di conservazione.

Le norme europee prevedono che i prodotti di origine animale debbano essere dichiarati al fine di essere sottoposti ai prescritti controlli sanitari e, laddove non conformi, soggetti a distruzione per evitarne la pericolosa introduzione nel territorio dell’Unione Europea. Tali prodotti, pertanto, sono stati confiscati ai sensi dell’art. 1, comma 6 del D.M. 10/03/2004 ed affidati al gestore aeroportuale per la successiva distruzione, onde evitare il rischio di veicolare agenti patogeni responsabili di malattie infettive che potrebbero provocare gravi ripercussioni sulla salute pubblica.