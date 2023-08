Chiede aiuto ai sanitari di un'ambulanza fuori dalla discoteca e poi aggredisce i carabinieri

Nella notte tra sabato e domenica si sarebbe presentato ai sanitari che stazionavano nei pressi del parcheggio del Cocoricò di Riccione con l'ambukanza, dicendo di star male e di avere problemi fisici. Come spiegano i colleghi di RiminiToday, il personale dell'autolettiga, vedendolo visibilmente alterato dall'alcol e in stato di forte agitazione, ha chiesto invece l'intervento di una pattuglia dei carabinieri.

Quando i militari sono arrivati sul posto, l'uomo, poi identificato per un tunisino 40enne residente a Verona, avrebbe iniziato a dare in escandescenza per poi aggredire gli operatori, che a fatica sarebbero riusciti a bloccarlo e a caricarlo sull'auto di servizio. Nonostante questo, il 40enne avrebbe continuato a dimenarsi prendendo a calci e pugni la cellula di sicurezza fino a danneggiare le staffe che la assicurano all'abitacolo.

Portato in caserma, avrebbe mantenuto il suo atteggiamento aggressivo, rifiutandosi di dare le proprie generalità e continuando a prendersela coi carabinieri.

Arrestato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, solo grazie al fotosegnalamento è stato possibile risalire alla sua identità. Noto alle forze dell'ordine, il 40enne è stato processato per direttissima nella mattinata di martedì, col giudice che lo ha condannato a 1 anno e 6 mesi da scontare nel carcere dei Casetti.