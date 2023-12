L'impianto di cremazione di Verona resterà chiuso fino al 22 dicembre per lavori di manutenzione straordinaria

Agec ha diffuso quest'oggi una nota con la quale informa che dal giorno lunedì 11 dicembre 2023 al giorno venerdì 22 dicembre 2023, l’impianto di cremazione di Verona «sospenderà l’attività per consentire l’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria programmata».

Cosa cambia per i cittadini? L'azienda ha fatto poi sapere che «al cittadino non è richiesta alcuna azione». In particolare, da parte di Agec è stato spiegato che «i necessari adattamenti logistici ed organizzativi verranno presi in carico dalle agenzie di onoranze funebri che sono state messe a conoscenza dalla sospensione fin dalla fine del mese di ottobre. Tale avviso è stato ora esteso all’intera cittadinanza, ciò ai fini di una completa trasparenza d'informazione.