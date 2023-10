Accoltellamento in stazione Porta Nuova, 31enne arrestato. Fuori pericolo il ferito

È stato tratto in arresto dal personale della questura di Verona, con l'accusa di tentato omicidio, l'uomo che nel pomeriggio di venerdì avrebbe accoltellato un altro indviduo in piazzale XXV Aprile a Verona.

L'aggressione si è consumata intorno alle 16.30, davanti alla stazione di Porta Nuova. I due uomini sarebbero stati protagonisti di una lite, al culmine della quale uno dei due avrebbe estratto un coltello e inferto un fendente al petto del suo antagonista. Una scena cui avrebbe assistito una guardia giurata, la quale ha richiamato l'attenzione della polizia locale, in quel momento impegnata nella gestione della viabilità nella zona del cantiere del filobus, che a sua volta ha richiesto l'intervento delle volanti della polizia di stato.

Sul posto è giunto il personale del 118 con ambulanza ed automedica, per prestare soccorso all'uomo aggredito. Si tratta di un cittadino albanese classe 1987, plupregiudicato soprattutto per reati contro il patrimonio, il quale è è stato condotto in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento: l'uomo ora è fuori pericolo e si trova ancora in ospedale, con una prognosi di 25 giorni.

Le forze dell'ordine sono riuscite poco dopo l'episodio a bloccare il presunto aggressore in zona, un cittadino nigeriano classe 1992, il quale è stato portato in questura per gli accertamenti di rito ed arrestato per tentato omicidio: ora si trova nel carcere di Montorio, in attesa che l'iter giudiziario faccia il suo corso.