Canone Rai TV: come richiedere l'esenzione, domanda entro 31 gennaio

Tutti i cittadini che posseggono un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive devono pagare il canone tv che viene addebitato (a rate) nella bolletta elettrica di un componente della famiglia intestatario di un contratto di fornitura elettrica nell'abitazione in cui è residente. Sono esonerati dal pagamento del canone gli ultrasettantacinquenni con reddito non superiore a 8.000 euro, i diplomatici e militari stranieri. Nel caso non possediate un televisore (o un altro apparecchio definito “equivalente” come un computer) starà a voi dimostrare il contrario e quindi farvi esentare dal pagamento del Canone secondo le modalità che verranno stabilite dall’Agenzia delle Entrate.

Dal 1° gennaio 2024, il Canone TV in Italia è stato ridotto da 90 a 70 euro all'anno. La domanda di esenzione si deve comunicare entro il 31 Gennaio.

Chi può richiedere l'esenzione

Cittadini Ultra 75enni con Reddito Basso: L'esenzione è prevista per coloro che hanno un reddito annuo non superiore a 8.000 euro, considerando il reddito del richiedente più quello del coniuge o del partner civile. Non devono esserci altri soggetti conviventi con reddito proprio, ad eccezione di collaboratori domestici.

Cittadini senza TV:.I cittadini che non detengono un apparecchio televisivo e sono intestatari di un contratto di energia elettrica residenziale possono presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione per evitare l’addebito in bolletta. Per ottenere l’esonero è necessario che nessun componente della famiglia anagrafica detenga un apparecchio televisivo. La domanda va presentata all'Agenzia delle Entrate.

Come e quando presentare la domanda

Scadenza Generale: La domanda di esenzione deve essere inviata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento del Canone.

dell'anno di riferimento del Canone. Per i Non Possessori di TV: Se inviata entro il 31 gennaio, l'esenzione vale per l'intero anno; se inviata dopo questa data ma entro il 30 giugno, vale per il periodo luglio-dicembre.

Per gli Over 75: Non c'è una scadenza precisa. Se il 75° compleanno cade entro il 31 gennaio e l'istanza viene trasmessa entro questa data, l'esenzione vale per l'intero anno. Se il compleanno cade tra il 1° febbraio e il 31 luglio, l'esenzione vale dal secondo semestre.

Modalità di Presentazione dell'Istanza

Attraverso i CAF: Assistenza nella compilazione e trasmissione del modello.

Applicazione Web dell'Agenzia delle Entrate: Per una procedura diretta online.

Via Raccomandata: Indirizzata a "Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Torino - Ufficio Canone TV - Casella postale 22 - 10121 Torino".

Validità dell'Istanza

Una volta presentata, l'istanza mantiene la sua validità per le annualità successive, a meno che non cambino le condizioni che hanno dato diritto all'esenzione (ad esempio, un aumento del reddito oltre la soglia stabilita).