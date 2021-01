Alimentazione pre-working? Cosa mangiare per ottenere il miglior risultato

Per avere un corpo sano e in forma ci sono solo due segreti : una sana alimentazione e un'attività fisica regolare!

Ma attenzione, quello che mangiamo prima di allenarci è molto importante per preparare il nostro corpo e avere ottime performance! Mai allenarsi a stomaco vuoto, e nemmeno esagerare.

Ovviamente l'alimentazione deve essere corretta non solo prima di fare allenamento, ma dobbiamo crearci un piano alimentare a doc! Dovremmo tenere il nostro metabolismo sempre attivo, quindi vietato saltare i pasti, anzi dovrebbero essere quattro al giorno, con spuntini a metà mattina e metà pomeriggio a base di frutta. Importante è bere tanta acqua, come anche tisane calde o fredde.

Alimentazione pre-allenamento

Per ciò che riguarda l'alimentazione pre-palestra, è consigliato fare uno spuntino non troppo sotto l'orario della sessione, evitando cibi pesanti! Se fai lo spuntino un'ora prima dell’allenamento, mangia carboidrati e proteine, come uno yogurt con cereali; se invece devi mangiare all’ultimo, al massimo mezz’ora prima scegli una banana e della frutta secca.

Per mantenere il livello glicemico costante e a evitare picchi insulinici eccessivi, associa un frutto poco calorico ( es: la mela, pera..) con un cibo ad alto indice glicemico come la marmellata senza zuccheri , una banana o delle gallette di mais.

Se, preferisci allenarti alla sera, fai uno spuntino leggero prima dell'attività fisica e cena dopo la palestra! La cena ovviamente dovrà essere leggera a base di pesce e verdure o legumi e verdure per i vegetariani, accompagnate a del riso in bianco.

Idee per lo spuntino pre-allenamento :