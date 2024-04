Bere acqua e limone al mattino, perchè fa bene ma non a tutti

Bere acqua e limone al mattino a digiuno è una pratica salutare e semplice che sta guadagnando popolarità. Ma davvero ha effetti miracolosi sulla salute, il potenziamento del sistema immunitario e il miglioramento della digestione? Scopriamo i pro e contro e come preparare questa bevanda.

Benefici dell'acqua e limone

Rafforzamento del sistema immunitario: I limoni sono una buona fonte di vitamina C, un nutriente essenziale che aiuta a rafforzare il sistema immunitario e a combattere i raffreddori.

Aiuto nella digestione: Bere acqua e limone può stimolare la produzione di bile dal fegato, migliorando così la digestione e alleviando problemi come il bruciore di stomaco e la costipazione.

Effetti diuretici: L'acqua e limone aumenta la frequenza della minzione, aiutando così il corpo a purificare e mantenere sano il tratto urinario.

Pulizia della pelle: La vitamina C presente nei limoni può aiutare a ridurre le rughe e le imperfezioni. L'acqua di limone aiuta anche a purificare il sangue, mantenendo la pelle chiara.

Alleviamento dell'alito cattivo: Bere acqua e limone può rinfrescare l'alito e aiutare ad alleviare il dolore delle gengive.

Come si prepara

Per preparare la bevanda, riscalda 250 ml di acqua fino a renderla tiepida, ma senza portarla a ebollizione. Spremi il succo di mezzo limone biologico e versalo nell'acqua. Mescola bene e bevi la miscela al mattino appena ti alzi. Ricorda di non aggiungere zuccheri o dolcificanti e considera l'uso di una cannuccia per proteggere lo smalto dei denti.

Controindicazioni e miti sfatati