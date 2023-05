«Da luogo di spaccio e prostituzione ad area cani», riqualificazione in Via Palladio

Una superficie verde di 5mila metri quadrati praticamente abbandonata è rinata come area cani. Una zona che si presentava in condizioni precarie, mal frequentata e di difficile manutenzione è stata trasformata in un luogo dove trascorrere tempo con gli amici a quattro zampe. Si trova in Via Palladio, all'altezza del sottopasso con la strada T4-T9, ed è stata tolta dal degrado dal Comune di Verona.

«Circa due mesi di lavori, ma da oggi verrà dimenticata quell'area di Via Palladio a pochi metri dalla stazione come una zona pericolosa e sporca - ha affermato l’assessore ai giardini Federico Benini (qui il video) - Abbiamo pulito, bonificato, recintato, livellato il terreno, installato impianti di illuminazione e irrigazione e panchine, seminato l’erba in modo da trasformare un’area luogo di spaccio e prostituzione ad un’area utilizzabile in sicurezza da tutti i cittadini. Una trasformazione che porta i cittadini veronesi ad appropriarsi dei loro spazi. Un lavoro di cui vado estremamente orgoglioso perché era da troppo tempo una situazione diventata quasi insanabile».

«Questo intervento è molto importante perché recupera un’area di degrado e la trasforma in un’area della "possibilità", dell'incontro e del benessere degli animali - ha aggiunto il presidente della terza circoscrizione Riccardo Olivieri (qui il video) - Così come oggi abbiamo fatto in Via Palladio, in tante altre zone della città stiamo recuperando dei luoghi abbandonati e li stiamo restituendo alla cittadinanza. In particolare in quest’area soggetta a degrado, erba alta, episodi anche di illegalità, oggi invece ristabiliamo la legalità e ridiamo al quartiere un luogo importante e di incontro».

I principali lavori eseguiti sono stati: sistemazione di tutta la recinzione che era stata danneggiata in varie parti; pulizia dell’area con sistemazione dei percorsi esistenti; realizzazione di un accesso carrabile e pedonale per garantire gli interventi di manutenzione ed il facile accesso ai frequentatori dell’area; installazione di una fontanella e posizionamento di un cartello indicativo dell’area cani e dei cestini portarifiuti.

E un plauso all’amministrazione comunale è giunto da Anthea Robinson, segretaria PD in terza circoscrizione; Carla Agnoli, consigliera comunale PD e da Sergio Carollo, consigliere PD in terza circoscrizione.