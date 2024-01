Zaia: «Grazie alle Olimpiadi, Arena completamente accessibile»

Presente a Verona per l'inaugurazione del Motor Bike Expo di Veronafiere, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha parlato anche delle Olimpiadi Invernali 2026, organizzate a Cortina e Milano. Olimpiadi che avranno due cerimonie nell'Arena di Verona, quella di chiusura dei giochi olimpici e quella di apertura dei giochi paralimpici. L'anfiteatro dovrà dunque essere perfettamente accessibile e per questo sono in corso interventi per il superamento delle barriere architettoniche.

Su questo argomento, Zaia ha dichiarato oggi ad Ansa: «L'Arena di Verona sarà il primo monumento del suo genere a grande accessibilità con un investimento di quasi 20 milioni di euro. Ho candidato io l'Arena per la chiusura delle Olimpiadi e per tutti gli eventi collaterali, significa che tre miliardi e mezzo di persone vedranno l'appuntamento e questa è l'occasione per avere una nuova legacy per l'Arena con la sua totale messa a norma rendendola completamente accessibile».