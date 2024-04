Viti tagliate, tra i filati uno striscione: “Ringrazia chi ha ucciso gli orsi”

Nuovo caso di viti tagliate per vandalismo ma, stavolta, c’entrano gli orsi e il presidente della Provincia Maurizio Fugatti. Come riporta Trentotoday a farne maggiormente le spese, però, sono stati Giuseppe e Cristina Fugatti, cugini del presidente della Provincia Autonoma di Trento e titolari di un’azienda agricola di Roeno, a Belluno Veronese, che si sono risvegliati con le viti recise.

Pochi dubbi sul fatto che si tratti di una rappresaglia contro il presidente della Provincia, se si considera che tra i filari è stato ritrovato uno striscione con la scritta “Ringrazia chi ha ucciso gli orsi”.

L’atto non è stato rivendicato e sulla vicenda stanno indagando i carabinieri di Caprino Veronese. Nessun commento dall’azienda e dal bersaglio indiretto del raid, Maurizio Fugatti. Il presidente del Consiglio provinciale di Trento Claudio Soini ha espresso in queste ore totale solidarietà al presidente Fugatti "per quanto accaduto ai parenti a causa dell'impegno messo in campo dall'esecutivo nelle politiche di gestione dei grandi carnivori".

Sull'accaduto è intervenuto anche il presidente della Regione Veneto Luca Zaia: “Voglio esprimere la mia solidarietà e quella della Regione del Veneto al Presidente della Provincia Autonoma di Trento e ai suoi famigliari. La differenza di idee si può manifestare senza arrivare ad atti che non possono essere definiti dimostrativi perché danneggiano ambiente, piante e produzioni e offendono persone. Rinnovo la mia vicinanza al collega Presidente di Trento e alla sua famiglia con l’augurio che azioni simili non abbiano più a ripetersi”.