Tramonti Unesco a Verona: tornano gli imperdibili tour guidati per riscoprire le mura magistrali al calar del sole

«Verona, al calar del sole, è pronta a svelare le sue mura magistrali sotto una nuova luce. Avvalendosi dell’occhio esperto delle guide turistiche veronesi». Lo annunciano da Palazzo Barbieri, spiegando che il 6 maggio e ogni sabato fino a ottobre torna lo speciale tour dal Bastione delle Maddalene alla Casamatta di San Zeno in Monte, passando per Porta Vescovo e la Batteria di Scarpa, sopra Alto San Nazaro.

Tour delle Mura

La partenza sarà alle 17, proprio per arrivare sulla terrazza cittadina verso le ore 19 e godere della vista panoramica con la luce particolare di fine giornata. Una camminata di due ore seguendo il tramonto del sole. Ad ottobre la partenza sarà alle 15, non varierà invece l’abbigliamento consigliato: capi sportivi e scarpe comode, per un percorso con alcuni tratti in salita e che è quindi sconsigliato a chi ha difficoltà motorie.

Il tour, che viene proposto sia in italiano che in inglese, ha un costo di 12 euro a persona per gli adulti, 10 euro over 65, 6 euro ragazzi da 10 a 17 anni, gratuito per i bambini fino a 9 anni e disabili. Punto di ritrovo - partenza: Bastione delle Maddalene, vicolo Madonnina, 12 Porta Vescovo. L’iniziativa si inserisce nell'ambito delle visite guidate alla scoperta di Verona organizzate dalla Cooperativa Le Macchine Celibi, gestore dello IAT - Ufficio di Informazioni e Accoglienza Turistica, e dal Servizio Turismo del Comune di Verona. Il servizio si avvale di guide turistiche autorizzate ed è rivolto ai cittadini veronesi e ai turisti che non viaggiano in gruppo e che desiderano conoscere la città tramite un servizio dedicato e garantito con regolarità.

Tour del centro storico

Accanto al Tour delle Mura viene proposto anche il Tour del centro storico, ogni sabato, domenica e festivi alle ore 11, fino al 31 dicembre 2023. La visita, che si svolge esclusivamente all'esterno dei monumenti, consiste in una passeggiata con una guida autorizzata che parlerà della storia della città e dei suoi tesori, con inizio da Piazza Bra, con l'Arena, per poi proseguire verso il cuore del centro storico, passando dalla Porta Borsari e da corso Porta Borsari e raggiungendo Piazza delle Erbe, dove si trovano alcuni tra gli edifici più rappresentativi, attraversando Piazza dei Signori, fino ad arrivare a piazzetta Bra’ dei Molinari. Il tour, della durata di 1 ora e 30 minuti, è svolto sia in italiano che in inglese.

Costo 12 euro a persona per gli adulti, 10 euro per gli over 65, 6 euro per i ragazzi da 10 a 17 anni, gratuito per i bambini fino a 9 anni e disabili. Punto di ritrovo e partenza: ufficio IAT, via Leoncino n. 61 - Palazzo Barbieri. Il percorso viene presentato come «completamente accessibile».

Per entrambi i tour è obbligatoria la prenotazione all'indirizzo touriat@comune.verona.it. Informazioni su modalità, orari e pagamento dei tour: Ufficio Turistico Iat Verona, tel +39 045/8068680. - Informazioni sul sito del Comune.