Nuova scenografia e pista di ghiaccio al Villaggio di Natale di Flover

Una nuova scenografia, uno spettacolo da scoprire, alberi pieni di luci e colori, presepi di ogni tipo e una grande pista di pattinaggio sul ghiaccio. È stato inaugurato ieri, 4 novembre, il Villaggio di Natale del Flover di Bussolengo, che fino a domenica 7 gennaio rimarrà aperto tutti giorni dalle 9 alle 19.30. «Tutto all'interno del nostro villaggio parla di Natale, di magia, di festa - ha raccontato Silvano Girelli, amministratore delegato di Flover - Una volta varcate le porte, ciascuno potrà immergersi in una realtà fiabesca, in cui sognare ad occhi aperti e perdersi tra i mille mondi che abbiamo creato».

Come ogni anno, anche questa 27esima edizione del Villaggio di Natale di Flover si apre con una novità: è la magica scenografia che conduce i visitatori nella casa di Babbo Natale, o nella tana degli elfi, per assaggiare dolci appena sfornati o per scoprire i villaggi nordici, prima di raggiungere la pista di ghiaccio.

I bambini avranno sempre la possibilità di consegnare la propria letterina a Babbo Natale e di fare una foto con lui. E sarà anche possibile cenare insieme a Babbo Natale (cena prenotabile su www.flovershop.it) e poi creare un divertente vestito da gnomo per ballare con gli elfi sulla nuova sigla del Villaggio di Natale, altra novità di quest’anno.

Ma Natale vuol dire anche rivivere la bellezza e l’emozione delle tradizioni. Per questo Flover riserva a tutti gli appassionati di presepi la propria straordinaria esperienza e una miriade di opportunità di scelta tra presepi tradizionali, napoletani, mignon, in terracotta e nordici.

È stato allestito un portico dedicato ai villaggi sacri e a chi ama realizzarli. Inoltre, per chi preferisce i villaggi Lemax, sono disponibili le ultime novità che permettono di creare bellissimi paesaggi del Nord America. Pezzi introvabili, da collezione, o rari saranno una grande tentazione per gli appassionati.

Infine, ci sono le proposte senza tempo del Villaggio di Natale: dalle trend room tematiche al giardino d’inverno al Trenino Flover Express, passando per la dispensa di Mamma Natale.