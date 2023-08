Villa dei Mosaici sempre più aperta alle visite: stabilite modalità e orari

Ci sono novità importanti per gli interessati a visitare l’area archeologica di Villa dei Mosaici a Negrar di Valpolicella: grazie infatti alla collaborazione del Comune con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Verona e le Aziende agricole Benedetti e Franchini, tramite un accordo è stata affidata a SAP Società Archeologica srl la gestione e l’organizzazione su base continuativa delle visite guidate, in via provvisoria e limitata alla durata del cantiere.

«L’opportunità offerta alla cittadinanza di visitare un sito archeologico a cantiere ancora aperto prima della sua musealizzazione rappresenta un caso non frequente – commenta con soddisfazione il sindaco Roberto Grison –. Permettere ai visitatori di ammirare le meravigliose decorazioni e al tempo stesso seguire lo sviluppo del cantiere è un fatto davvero positivo, e ringraziamo chi, a partire dalla Soprintendenza, ha recepito questa opportunità e lavorato insieme a noi per renderla possibile. Come Comune abbiamo lavorato inoltre per rendere ancora più agevoli e sicure le visite, ottenendo anche un finanziamento di 50 mila euro da parte del BIM Adige per attrezzare dei camminamenti sopraelevati, ed impedire quindi che qualche visitatore distratto possa accedere in aree non idonee».

In seguito all’accordo siglato il 22 maggio , dal mese di agosto è possibile contattare SAP Società Archeologica telefonicamente, via mail o sulla pagina Facebook “Villa dei Mosaici” per visitare il sito archeologico secondo modalità e tempistiche stabilite.

L’accesso sarà garantito a titolo gratuito ogni sabato mattina dalle 8,45 alle 12,45. Per motivi logistici e di sicurezza la durata della visita senza guida non potrà superare 45 minuti e non saranno ammesse più di 20 persone per volta.

Sarà anche possibile prenotare visite guidate a pagamento, ogni giorno (durata 1 ora circa), condotte dagli operatori archeologici che hanno eseguito gli scavi della villa. In tal caso i costi sono: gruppi composti da 1 a 10 persone 50 euro; gruppi composti da più di 10 persone 5 euro a persona; bambini accompagnati 0-7 anni gratuito; 8-14 anni 1 euro; per i gruppi scolastici di ogni ordine e grado 30 euro a classe (non superiori a 20 alunni e insegnanti compresi).