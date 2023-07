Via libera alle due rotonde per snellire il traffico in zona Forte Tomba

Nella zona di Forte Tomba, a Verona, sono in arrivo due rotonde che permetteranno di risolvere i problemi di traffico presenti lungo uno dei principali snodi cittadini, soprattutto nelle ore di punta. A queste si aggiungeranno altri interventi di miglioria sull’arteria di accesso alla città, che collega a Cadidavid e si interseca anche con i raccordi della Tangenziale Sud.

L'opera di riqualificazione, inserita nel primo Piano degli Interventi sin dal 2011, potrà essere finalmente realizzata dopo l’ultimo via libera arrivato in consiglio comunale giovedì scorso, 20 luglio. L'aula ha infatti approvato la proposta di ratifica dell’accordo sottoscritto tra Comune, Ministero delle Infrastrutture e Autostrada A4, necessario per la sua attuazione. Il progetto, infatti, ricade in parte nella fascia a protezione dell’attiguo nastro autostradale, di competenza statale.

«L’intervento viabilistico dovrà essere realizzato dalla società Supermercati Tosano - ha spiegato la vicesindaca con delega alla pianificazione urbanistica Barbara Bissoli - a scomputo del contributo di sostenibilità relativo al piano urbanistico attuativo denominato "Forte Tomba", convenzionato nel 2018. A fronte del contributo di sostenibilità dovuto pari a 1.300.000 euro, la società Supermercati Tosano oltre ad aver già redatto il progetto definitivo si occuperà della stesura del progetto esecutivo e della realizzazione dell’intervento, con costo stimato ad oggi di oltre 1.800.000 euro, con evidente beneficio per il Comune di Verona e per la collettività».

La riqualificazione completa avrà un valore vicino ai 2 milioni, che va ben oltre l'entità del contributo di sostenibilità dovuto. Il piano, infatti, oltre alle opere di urbanizzazione, pianifica anche l’intervento per il miglioramento viabilistico della zona; il tutto per l’insediamento di una grande struttura di vendita di 10mila metri quadrati di superficie. Il piano è stato approvato e convenzionato con la prescrizione che le opere viarie siano aperte al traffico prima dell’inizio dei lavori della struttura di vendita. E il collaudo dell'intervento viabilistico è previsto entro il 2024.

I lavori riguarderanno nello specifico la realizzazione di una prima rotatoria tra Via Pasteur e la Statale 12 e l'adeguamento con isola spartitraffico dell’intersezione con Via Golino. Previsti inoltre: l'adattamento dell'intersezione tra la Statale 12 e gli svincoli di ingresso e uscita dalla Tangenziale con eliminazione del semaforo; la realizzazione di percorsi pedonali e marciapiedi rialzati e a raso per ricollegare la rotatoria con le fermate dell'autobus. E è prevista anche la realizzazione di uno spartitraffico centrale rialzato tra la rotatoria e il ramo di uscita dalla Tangenziale Sud.

La seconda rotonda sarà invece realizzata tra la Statale 12 e lo svincolo di ingresso in Tangenziale Sud, dove ora c'è il semaforo. A modifica della viabilità sarà inoltre istituito l’obbligo di sola svolta a destra in uscita da Tangenziale Sud sulla Statale 12 con eliminazione del semaforo. E saranno tolti tutti i semafori in corrispondenza delle rampe di ingresso e uscita della Tangenziale Sud. Si procederà infine alla sistemazione della coppia di fermate dell'autobus vicine all'incrocio tra Via Forte Tomba e Via Turazza.