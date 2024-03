Al via a Verona la più grande fiera dei trasporti e della logistica sostenibile

Prende il via la terza edizione di LetExpo che si terrà a Verona da martedì 12 fino a venerdì 15 marzo, organizzata da Alis, la realtà associativa di riferimento per l’intero comparto della logistica (oltre 2.500 realtà associate), del trasporto e dei servizi alle imprese in Italia e in Europa, in collaborazione con Veronafiere, patrocinata dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dal Comune di Verona e dalla Provincia di Verona e che vede come partner istituzionale, lo Stato Maggiore della Difesa.

«Dopo il successo delle prime due edizioni, - sottolinea una nota degli organizzatori - si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la più grande fiera sul trasporto e la logistica sostenibile, con 400 espositori, 5 padiglioni, di cui 1 interamente dedicato al sociale con progetti di inclusione, aiuto e supporto ai più bisognosi. Saranno discussi grandi temi di interesse e di attualità, dalla situazione geopolitica che riguarda il canale di Suez e il Mar Rosso e gli impatti sul mondo della logistica e del trasporto, i dati del settore in Italia e la loro ricaduta a livello europeo».

L’inaugurazione è prevista per domani alle ore 11 presso il Padiglione 5 di Veronafiere, “Casa Alis”, alla presenza del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia e del sindaco di Verona, Damiano Tommasi. Durante questi quattro giorni parteciperanno, ai diversi panel, numerosi rappresentanti delle istituzioni e cariche militari.

Il programma

Martedì 12 marzo 2024

Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Guido Crosetto, Ministro della Difesa

Adolfo Urso, Ministro per le Imprese e il Made in Italy

Galeazzo Bignami, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Edoardo Rixi, Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Vannia Gava, Viceministro all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica

Gian Marco Centinaio, Vicepresidente del Senato della Repubblica

Luca Zaia, Presidente Regione Veneto

Flavio Massimo Pasini, Presidente Provincia di Verona

Damiano Tommasi, Sindaco Comune di Verona

Amm. Nicola Carlone, Comandante Generale Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera

Gen. Leonardo Tricarico, Presidente ICSA e già Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare

Mercoledì 13 marzo 2024

Gennaro Sangiuliano, Ministro della Cultura

Luigi Di Maio, Rappresentante speciale dell’UE per la regione del Golfo

Alessandro Morelli, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio – CIPE

Walter Rizzetto, Presidente Commissione Lavoro Camera dei Deputati

Pierpaolo Ribuffo, Comandante del Comando Interregionale Marittimo Nord della Marina Militare

Gen. Luca Capasso, Capo 4° Reparto logistica Stato Maggiore della Difesa

Col. Walter Borghino, Capo sezione Relazioni Esterne Stato Maggiore della Difesa

Giovedì 14 marzo 2024

Alessandra Locatelli, Ministro per le Disabilità

Paola Frassinetti, Sottosegretario all’Istruzione e al Merito

Tullio Ferrante, Sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti

Tiziana Nisini, Vicepresidente Commissione Lavoro Camera dei Deputati

Venerdì 15 marzo 2024