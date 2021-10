Circolazione interrotta in lungadige Attiraglio ed asfaltature in tangenziale T4-T9: modifiche alla viabilità da martedì

Martedì 19 ottobre, per sei ore complessive di intervento, dalle ore 9 alle ore 15 la viabilità in lungadige Attiraglio sarà interrotta. I collegamenti da e per la città saranno temporaneamente bloccati all’altezza del civico 20, per consentire le operazioni di smontaggio di una gru di cantiere, per il cui trasporto sarà utilizzata un’autogru, che occuperà la carreggiata per 6.70 metri di larghezza stradale.

Data la delicatezza delle operazioni di carico-scarico con l'autogru e la dimensioni del mezzo, non sarà possibile, per tutta la durata dei lavori, lasciare libera una corsia per consentire il passaggio dei veicoli. Il pronto soccorso dell’ospedale di Borgo Trento resterà raggiungibile solo dal lato del Ponte Catena. Il tratto di lungadige Attiraglio, compreso tra via Ponta Catena, via Camillo de Lellis e Lungadige Cangrande, resterà quindi accessibile solo per i mezzi di soccorso e per le auto dirette all’ospedale.

Per i veicoli provenienti da via Monte Baldo e via Corno d’ Aquilio obbligo di svolta a destra una volta giunti all’intersezione con lungadige Attiraglio. Per i veicoli provenienti da Parona, invece, una volta giunti all’altezza del civico 20 di Lungadige Attiraglio, obbligo di svoltare a sinistra in direzione via Nicolodi.

Asfaltature in tangenziale T4-T9 e carreggiata ristretta

Martedì 19 e mercoledì 20 ottobre saranno asfaltati alcuni tratti della tangenziale T4-T9. Precisamente, sarà interessata dall’intervento la bretella in direzione Verona città, dall'uscita Santa Lucia alla stazione ferroviaria. Saranno 3 i pezzi di strada in cui sarà presente il cantiere. Per consentire lo svolgimento dei lavori la carreggiata sarà ristretta da 2 a 1 corsia di marcia.