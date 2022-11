Verona Marathon: settemila corridori al via dall’Arena, la metà sono donne. Come cambia la viabilità

Al via oggi la ventunesima Hoka Verona Marathon che ha fatto registrare il sold-out di iscrizioni. Ben settemila i runner che hanno deciso di prendere parte a questa grande festa, numeri che finalmente tornano a crescere ripagando gli sforzi e la fiducia degli organizzatori dopo i duri anni della pandemia che hanno fortemente penalizzato gli eventi di massa.

Oltre 1.500 gli atleti che affronteranno la distanza regina e quasi 3.000 i runner impegnati nella mezza maratona. Sono 75 le nazionalità rappresentate, migliaia di atleti da tutto il mondo esploreranno le bellezze del centro storico di Verona, patrimonio dell’Unesco. In cima alla lista con 125 presenze la vicina Austria, quest’anno con una nutrita rappresentanza di Salisburgo, città gemellata con Verona. Piazza d’onore per i tedeschi, sulle strade scaligere in 110, chiudono il podio i cugini francesi con 85 atleti al via. Degna di nota la presenza di ben 34 atleti da Israele. Lo Stivale si raccoglie in Piazza Bra con atleti da tutte le regioni. Dopo i padroni di casa veneti con oltre duemila presenze, Lombardia ed Emilia-Romagna salgono sul podio per numerosità.

I provvedimenti relativi alla viabilità

Il percorso di gara è occupato dalle ore 7 alle 15 circa di domenica 20 novembre 2022. L’uscita dai passi carrai è consentita fino alle 8.

Divieto di transito

Divieto di transito a veicoli, motocicli, ciclomotori e biciclette, per il tempo necessario al passaggio dei concorrenti, lungo le vie interessate dal percorso podistico.

Dalle ore 3 alle ore 15 del 20 novembre,in:

corso Porta Nuova, nel tratto tra via Paglieri e piazza Bra, piazza Bra, via degli Alpini

Dalle ore 7 alle ore 12 del 20 novembre in:

corso Porta Nuova (tra via Paglieri e Porta Nuova, nella corsia in direzione Porta Nuova)

Dalle ore 7 alle ore 15 del 20 novembre e per il tempo necessario al passaggio dei concorrenti ancora in corsa, è vietato il transito dei pedoni e dei veicoli in:

corso Porta Nuova, circonvallazione Oriani, stradone Porta Palio, largo Don Bosco, via San Zeno in Oratorio, rigaste San Zeno, piazzetta Portichetti, via San Giuseppe, piazza Corrubbio, via Da Vico, via Lega Veronese, piazza Bacanal, circonvallazione Maroncelli, Porta Palio, viale Galliano, via Piccoli, via Camuzzoni, via San Marco, via Manzoni, attraversamento corso Milano, via Galvani, via dei Ponti, via Pigafetta, ciclabile Camuzzoni, attraversamento via Doria, attraversamento via Quarto Ponte, attraversamento via Faliero, Centro Sportivo Bottagisio, via Rubinelli, diga Chievo, lungadige Attiraglio (direzione Parona e direzione Verona), piazza del Porto, incrocio ponte Catena, lungadige Cangrande, attraversamento via Del Risorgimento, attraversamento piazza Arsenale, lungadige Campagnola, attraversamento piazzale Cadorna, lungadige Matteotti, ponte Garibaldi, via Garibaldi, via Rosa, corso S. Anastasia, piazza delle Erbe, via Cairoli, piazza Viviani, piazza Indipendenza, largo Pescheria Vecchia, via ponte Nuovo, lungadige Rubele, via Leoni, stradone San Fermo, stradone Maffei, largo Divisione Pasubio, viale Colombo, ponte Catena, piazzetta Melvin Jones.

Dalle ore 8 alle ore 14.30 del 20 novembre in:

incrocio di ponte Catena con lungadige Attiraglio, assicurando comunque in qualsiasi momento l'accesso al Pronto Soccorso alle ambulanze e ai mezzi di soccorso

Inoltre, durante il periodo di limitazione temporanea della circolazione:

è fatto divieto a tutti i veicoli, compresi motocicli, ciclomotori, biciclette e pedoni ad esclusione dei mezzi di soccorso e pronto intervento, di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti

ad esclusione dei mezzi di soccorso e pronto intervento, di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o aree che intersecano o che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti , ad esclusione dei mezzi di soccorso e pronto intervento, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti dalla vigilanza o dal personale dell’organizzazione

o che si immettono su , ad esclusione dei mezzi di soccorso e pronto intervento, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti dalla vigilanza o dal personale dell’organizzazione è fatto obbligo ai conducenti dei veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada, ad esclusione dei mezzi di soccorso e pronto intervento

Divieto di sosta con rimozione compresi motocicli e ciclomotori

Dalle ore 15 del 19 novembre alle ore 16 del 20 novembre in:

piazza Cittadella, tutta l'area in prossimità della rampa d'uscita del parcheggio interrato, eccetto i taxi

Dalle ore 00 alle ore 16 del 20 novembre in:

corso Porta Nuova , entrambi i lati, tra via Paglieri e piazza Bra, comprese le due aree centrali sotto l'orologio

, entrambi i lati, tra via Paglieri e piazza Bra, comprese le due aree centrali sotto l'orologio corso Porta Nuova , su entrambi i lati, nel tratto compreso tra via Paglieri e vicolo Ghiaia

, su entrambi i lati, nel tratto compreso tra via Paglieri e vicolo Ghiaia lungadige Cangrande 15 stalli di fronte al civico n.1, lato Adige

15 stalli di fronte al civico n.1, lato Adige via Camuzzoni per i primi 10 stalli, lato ponte di via Albere, siti in prossimità del civico 9

per i primi 10 stalli, lato ponte di via Albere, siti in prossimità del civico 9 lungadige Matteotti , nel tratto compreso tra Ponte della Vittoria all'intersezione con via Prato Santo, lato fiume Adige

, nel tratto compreso tra Ponte della Vittoria all'intersezione con via Prato Santo, lato fiume Adige lungadige Rubele, da via Ponte Nuovo con direzione ponte Nuovo, i primi 5 stalli di sosta, in prossimità dei civici n. 2/4

Attraversamenti del percorso

Dalle ore 8 alle ore 15 di domenica 20 novembre, nei momenti in cui non transitano i podisti e il seguito, previa valutazione della Polizia Locale e del personale dell’Associazione Sportiva Verona Marathon, viene autorizzato l’attraversamento del tracciato di gara, in corrispondenza di intersezioni ritenute idonee ai veicoli degli operatori di assistenza domiciliare delle Aziende di assistenza domiciliare convenzionate con il Comune di Verona, impegnati in tale servizio.