L’Arena e tanto altro per un percorso nella storia: è la ventunesima "Hoka Verona Marathon"

Si stanno scaldando i motori di ventunesima Hoka Verona Marathon, Zero Wind Cangrande Half Marathon e Avesani Last 10 km, evento organizzato da Gaac 2007 Veronamarathon Asd, al via domenica 20 novembre 2022. Ci saranno oltre 7mila runner con la voglia di conquistare il traguardo e, prima ancora, di condividere le emozioni dello sport correndo nel centro storico di Verona. Da ormai cinque anni la maratona di Verona può fregiarsi dell’onorificenza concessa dalla Commissione Nazionale italiana per l’Unesco che ha iscritto Verona come Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Spettacolare la partenza da piazza Bra sotto gli occhi dell’Arena.

Le gare

Tre le manifestazioni al via domenica 20 novembre. Alle 8.30 i primi a partire saranno gli atleti della ventunesima Hoka Verona maratho e della ottava Zero Wind Cangrande Half Marathon. Prevista invece alle ore 11 da via del Pallone, circa 200 metri dall’Arena di piazza Bra, lo start della Avesani Last 10 km competitiva e non competitiva.

Hoka Verona Marathon è insignita dell’onorificenza Silver Label Fidal e all’interno del calendario internazionale di World Athletics e di Aims, l’associazione mondiale delle corse e maratone su strada. Si svolge su percorso misurato e certificato, un giro unico da 21,097km, anch’esso misurato e certificato, per gli atleti della Zero Wind Cangrande Half Marathon, mentre i maratoneti percorreranno due volte lo stesso giro.

Partenza ed arrivo da Piazza Bra, sotto lo sguardo dell’Arena e del Liston, il salotto di Verona, da dove il percorso sfila dal centro città verso Porta Nuova, per poi proseguire verso Castelvecchio (km 3). Ancora un km per ammirare la storica Chiesa di San Zeno mentre all’altezza del km 5 si incontra Porta Palio. Gli atleti imboccano il Canale Camuzzoni fino al km 9 prima di attraversare l’Adige grazie alla Diga del Chievo e raggiungere i velocissimi Lungadige Attiraglio, Lungadige Cangrande e Lungadige Campagnola. È al km 18 circa che si lasciano le rive dell’Adige per poi attraversare ponte Garibaldi e affacciarsi in Piazza Erbe, per immergendosi tra la storia e la bellezza dei monumenti della città. Si ammireranno la Torre dei Lamberti, l'edificio più alto della città di Verona, la Basilica di Sant’Anastasia e Palazzo Barbieri, ed infine l’Arena, il più grande anfiteatro romano ancora in uso, attivo da 1991 anni.

Gli atleti della ottava Cangrande Half Marathon saranno vicinissimi al traguardo che raggiungeranno acclamati dal tifo del pubblico disposto lungo il “Liston” mentre i maratoneti raccoglieranno questo incitamento per caricarsi ed affrontare il secondo giro.

Il percorso della Avesani Last 10k

Una domenica speciale ma per tutti, grazie alla possibilità di partecipare sia alla Avesani Last 10k competitiva che alla non competitiva, quindi senza obbligo di tesseramento e certificato medico. Partenza da via Pallone dalla quale subito dopo si incontra Porta Nuova e si condivide il percorso con gli atleti di maratona e mezza fino al km 4. Qui gli iscritti alla Avesani Last 10k percorrono il Ponte Catena e raggiungono il Lungadige Cangrande godendo della vista in lontananza della Torre dei Lamberti e del Museo di Castelvecchio. È il ponte Garibaldi a fare da trait d’union e permettere il ritorno di questi atleti sul percorso di maratona e mezza maratona.

Contatti ed iscrizioni

Le iscrizioni sono aperte sul sito, attenzione al cambio tariffa a slot di pettorali.

Sono aperte le iscrizioni a Giulietta&Romeo Half Marathon e Avesani Monument Run del 12 febbraio 2023, CLICCA QUI.

Fino al 13 novembre o per un numero massimo di 100 iscrizioni per ciascun pacchetto è attiva la promo speciale Run to Verona per iscrizione combinata a ventunesima HOKA Verona Marathon e sedicesima Giulietta&Romeo HM oppure ottava Zero Wind Cangrande HM e sedicesima Giulietta&Romeo HM.

Foto Ufficio Stampa Verona Marathon 2022